E-Pango n'atteindra pas ses objectifs 2025

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2021, E-Pango réalise un chiffre d'affaires de 35,4 millions d'euros (13,5 ME au 31 décembre 2020). Il est en croissance de 163%. La quasi-totalité des ventes a été réalisée au travers de l'activité principale de fourniture d'électricité qui représente 72% du chiffre d'affaires hors acheminement (contre 99% en 2020) et de gaz qui représente 28% du chiffre d'affaires hors acheminement (contre 1% en 2020). La croissance du chiffre d'affaires est entièrement organique. La société a servi une base récurrente de 480 clients professionnels à fin décembre 2021.

Comme attendu, dans un contexte de reprise post-Covid et suite aux décisions prises par la Russie et l'Union Européenne, la hausse des prix du gaz a pesé sur les prix d'achat de l'énergie. Dès le mois d'avril 2021, les prix ont connu une hausse continue, avec une accélération à partir du mois de septembre 2021. Cette évolution, sans précédent, a impacté la marge brute qui diminue pour atteindre -5,8 ME (+1,5 ME en 2020).

Cette évolution s'est également traduite par un bouleversement des besoins financiers nécessaires en matière de couverture des livraisons d'énergie. Comme indiqué le 4 novembre 2021, la société a décidé de sortir du marché de la fourniture de gaz, à compter du 31 décembre 2021.

Le résultat net 2021 se traduit par une perte de -7,5 ME contre un résultat bénéficiaire de +0,7 ME en 2020.

16,6 ME de trésorerie à fin mai

Les fonds propres au 31 décembre 2021 sont positifs +1,3 ME (+3,7 ME au 31 décembre 2020). La trésorerie brute s'élève à 1,9 ME fin 2021 (3,3 ME fin 2020).

Le début d'année 2022 est marqué par la suspension de l'autorisation de fourniture électrique et la poursuite de l'envolée des prix de marché.

A fin mai 2022, le chiffre d'affaires de E-Pango atteignait 23,1 ME, dont 4,6 ME de refacturation de l'acheminement. Il concernait l'activité de fourniture d'électricité jusqu'au transfert des clients à EDF. A cette même date, la société disposait d'une trésorerie brute de 16,6 ME permettant de faire face à ses engagements à court et moyen terme.

Perspectives

E-Pango envisage une nouvelle stratégie basée sur la mise en place des solutions d'autoconsommation et de stockage (Smart Energy). Au regard du renchérissement des coûts de l'énergie, E-Pango met d'une nouvelle stratégie axée sur le développement accéléré des activités SMART sans fourniture électrique et sur une activité de valorisation des compétences acquises dans le traitement des données, en particulier de facturation, activité clé dans laquelle la Société dispose d'une expertise avancée. La société a notamment obtenu en 2022 un prêt de la BPI d'un montant de 2 ME pour financer le développement des activités "Smart Energy".

Par ailleurs, du fait de la suspension de son autorisation de fourniture d'électricité et des délais potentiels pour obtenir la levée de cette suspension, la société annonce d'ores et déjà que ses objectifs 2025 affichés lors de l'introduction en bourse visant un chiffre d'affaires de 300 ME associés à un taux de marge brute de 10% et un Ebitda de l'ordre de 8% ne pourront pas être atteints.

Compte tenu du contexte, E-Pango a demandé au Président du Tribunal de commerce de Paris le report de l'Assemblée générale. Celle-ci est désormais prévue le 22 juillet.

E-Pango communiquera son chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, 12 juillet et détaillera son plan stratégique au cours du mois d'octobre.

Enfin, la reprise de la cotation est demandée, une réponse est attendue dans les prochains jours.