E-Pango : chiffre d'affaires semestriel 2021 de 16,3 ME

(Boursier.com) — E -Pango, spécialiste de la fourniture d'énergie aux entreprises et aux collectivités pour des solutions d'optimisation sur-mesure, flexibles et au bon prix annonce un chiffre d'affaires semestriel 2021 de 16,3 ME, soit un multiple de 2,8 par rapport au 1er semestre 2020, au cours duquel la société avait généré un chiffre d'affaires de 5,7 ME.

L'essentiel des ventes du semestre a été réalisé au travers de l'activité principale de fourniture d'électricité qui représente 78,6% du chiffre d'affaires semestriel, soit 12,8 ME en progression de 124% par rapport au 1er semestre 2020. Cette solide performance est totalement organique. Comme prévu, le déploiement commercial de l'activité Gaz a été lancé, générant 21,4% des revenus du semestre. Au total, la Société sert désormais une base récurrente de 480 clients professionnels.

Compte tenu de la saisonnalité de l'activité au bénéfice du 1er semestre, E-PANGO réaffirme avec confiance sa capacité à dégager sur l'exercice un chiffre d'affaires d'au moins 30 ME, en ligne avec l'objectif fixé à l'occasion de son Introduction en Bourse.