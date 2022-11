e-LOGIK et BOA Concept : un accompagnement au long cours

(Boursier.com) — Dès 2014, e-LOGIK fait le choix de l'agilité en confiant l'automatisation de son site historique de Toulouse à BOA Concept. Depuis, l'installation a été plusieurs fois modifiée afin de suivre les nouvelles cadences du site toulousain. Cette agilité a également séduit d'autres membres du réseau et BOA Concept a, depuis, équipé l'adhérent du Mans (Tremblaye Logistique), l'adhérent de Paris-Roissy (Kairos Logistique), mais aussi le spécialiste de la gestion des retours, membre du réseau depuis presque 10 ans, la société lyonnaise Coliback.

L'activité d'e-LOGIK, spécialiste de la chaîne logistique dédiée au e-commerce, a bondi de 65% au cours des deux dernières années et atteint désormais 4 millions de colis expédiés par an. À Toulouse, la société s'est dotée d'un nouveau site de 4 000 m(2), trois fois plus grand que le précédent, véritable vitrine de son expertise en logistique e-commerce.

e-LOGIK a fait le choix de renouveler sa confiance en BOA Concept et d'équiper ce nouvel entrepôt des solutions du stéphanois, précurseur de l'intralogistique 4.0

La flexibilité, valeur pionnière BOA Concept

Constituées d'éléments standards dotés d'intelligence embarquée, assemblés entre eux à la manière d'un train électrique, les lignes BOA Concept sont très simples à faire évoluer ou déplacer.

Ainsi, la ligne de l'entrepôt historique, en fonctionnement depuis 2014, a pu être démontée et déménagée par les équipes d'e-LOGIK elles-mêmes, démonstration de la facilité de prise en main du convoyeur modulaire intelligent Plug-and-Carry.

La rétrocompatibilité des générations de modules Plug-And-Carry a permis de réemployer et d'agrandir la ligne de convoyage à l'occasion de ce déploiement dans le nouveau site.