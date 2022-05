e-commerce : des comptes décevants pour Shopify

(Boursier.com) — Le titre de la plateforme canadienne d'e-commerce Shopify a plongé jeudi de 14,3% à Wall Street et de 14,9% à Toronto. Le groupe a publié une lourde perte de 1,5 milliard de dollars américains au premier trimestre contre un profit de 1,3 Md$ un an plus tôt, ainsi que des ventes décevantes. Le titre a désormais perdu environ les deux-tiers de sa valeur depuis le début de l'année.

Sur une base ajustée, Shopify a réalisé un bénéfice de 20 cents US par action, par rapport à 2,01$ au premier trimestre 2021, et alors que les analystes tablaient sur un bénéfice par action de 68 cents. Les revenus du 1er trimestre ont totalisé 1,2 Md$ (en hausse de 22% sur un an), mais le consensus était logé un peu plus haut, à 1,25 Md$, selon Refinitiv.

Shopify fournit aux particuliers et aux entreprises une place de marché pour créer et animer leur propre magasin en ligne, qui sont hébergés en échange d'une redevance mensuelle. Ces services, très demandés pendant la crise du coronavirus, ont nettement ralenti depuis que la situation sanitaire s'est améliorée.

Les marchés n'ont pas non plus été convaincus par l'annonce, jeudi, du rachat pour 2,1 Mds$ en numéraire et en actions de la plateforme logistique américaine Deliverr, qui livre plus d'un million de colis par mois. Shopify, qui a investi des milliards de dollars dans la construction d'entrepôts, espère avec cette acquisition coûteuse réaliser son projet de livrer en 48 heures, dans l'espoir de surpasser ses concurrents, au premier rang desquels se situe le géant Amazon.