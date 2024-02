Dynatrace travaille avec Lloyds Banking Group

(Boursier.com) — Dynatrace , le leader de l'observabilité et de la sécurité unifiées, a annoncé travailler avec Lloyds Banking Group, l'un des plus grands fournisseurs de services financiers du Royaume-Uni, pour mesurer l'impact environnemental de son écosystème IT, et contribuer ainsi aux objectifs de l'organisation en matière de transition écologique.

Pour soutenir cette démarche, Dynatrace utilise les informations et les commentaires transmis par Lloyds Banking Group pour développer Dynatrace Carbon Impact. Cette application traduit des métriques d'usage, notamment de CPU, de mémoire, de disque et de réseau I/O, en équivalents CO2 (CO2e). Elle fournit aussi des conseils pratiques sur la façon de réduire l'empreinte carbone globale de l'IT. D'autre part, elle détaille la consommation d'énergie et de CO2e par source, avec des filtres permettant de se concentrer sur les domaines à fort impact.

Par exemple, elle met en évidence les instances sous-utilisées dans un data center spécifique, ainsi que les principaux émetteurs de CO2e au sein d'un groupe d'hébergement distinct. Pour atteindre ces objectifs, Carbon Impact s'appuie sur la plateforme Dynatrace et Smartscape, sa technologie de cartographie de la topologie et des dépendances. Elle fournit ainsi des données précises d'optimisation ainsi que le contexte automatique des applications et des processus, afin d'établir les bases pour des initiatives de code écologique.