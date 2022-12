Dynatrace nomme Rob Van Lubek au poste de Vice-Président EMEA

(Boursier.com) — Dynatrace , the software intelligence company, a nommé Rob Van Lubek au poste de Vice-Président des Ventes pour la région EMEA. Rob Van Lubek dirigera les équipes de ventes de Dynatrace à travers la région EMEA, et sera en charge de la supervision des nouvelles opportunités commerciales, de la mise en oeuvre de stratégies de croissance pour les comptes clés, et du maintien de niveaux élevés de satisfaction client.

Rob Van Lubek a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur IT, avec une spécialisation dans les plateformes logicielles d'entreprise. Avant de rejoindre Dynatrace, il a occupé le poste de Vice-Président Senior EMEA chez Mendix, société de développement d'applications low-code, et plusieurs postes de Vice-Président régional chez Commvault, une entreprise spécialisée dans les logiciels de gestion de données et d'information.