Dynatrace étend les capacités de Davis

(Boursier.com) — Dynatrace , le leader de l'observabilité et de la sécurité unifiées, a annoncé qu'elle étendait les capacités de Davis, son moteur d'IA, pour créer la première intelligence artificielle hypermodale du marché, qui fait converger une IA prédictive et causale, basée sur des informations factuelles, avec de nouvelles fonctionnalités d'IA générative.

La version étendue de l'IA Davis permettra d'accroître la productivité des équipes business, de développement, de sécurité et des opérations en fournissant des recommandations d'IA générative, alimentées par un contexte précis provenant des techniques d'IA prédictive et causale qui reflètent les attributs uniques de l'écosystème hybride et multicloud propre à chaque organisation. "Elle simplifiera et accélèrera par ailleurs l'exécution de tâches telles que la création d'automatisations et de tableaux de bord, pour permettre aux individus de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée et d'innover plus rapidement, plus efficacement et de manière plus sécurisée" conclut l'établissement.