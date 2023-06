Dynatrace élargit sa collaboration avec Red Hat

(Boursier.com) — Dynatrace , le leader de l'observabilité et de la sécurité unifiées, annonce les nouvelles capacités d'intégration pour la solution Event-Driven Ansible de Red Hat. Les clients qui utilisent la plateforme Ansible Automation de Red Hat peuvent désormais intégrer les données et les actions pilotées par l'IA de Dynatrace avec Event-Driven Ansible, afin d'automatiser un plus grand nombre de cas d'usage DevSecOps, notamment la résolution de problèmes de sécurité et de closed-loop, la réparation des applications et les réponses aux incidents.

Les équipes d'ingénierie de la plateforme, DevOps et de sécurité peuvent ainsi faire progresser leurs pratiques en matière d'automatisation et fournir à leurs clients des expériences digitales optimisées et sécurisées.

"Nous avons développé Event-Driven Ansible en considérant l'ensemble de l'écosystème d'automatisation, explique Richard Henshall, Head of Product Management Ansible chez Red Hat. "Notre objectif est de maximiser leur investissement Ansible grâce à l'intégration facilitée de meilleurs systèmes de gestion de marché. La mise à disposition de l'intégration de solutions telles que la plateforme Dynatrace pour Event-Driven Ansible, permet à nos clients de mieux tirer parti de l'automatisation pour simplifier leurs objectifs opérationnels Day 2, améliorer leur efficacité et accélérer leur innovation."