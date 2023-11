DXC Technology et AWS renforcent leur relation

(Boursier.com) — DXC Technology, l'une des principales sociétés mondiales de services technologiques figurant au classement Fortune 500, et Amazon Web Services Inc (AWS), ont annoncé le renforcement de leur relation afin d'aider les clients à accélérer leur parcours vers une informatique moderne et centrée sur le cloud.

Les entreprises conseilleront près de 1.000 des plus grands clients de DXC dans le domaine de l'externalisation des technologies de l'information (ITO) afin d'accélérer leur passage au meilleur cloud du monde.

En transférant leurs charges de travail à AWS, les clients de DXC auront accès aux niveaux de fiabilité et de sécurité les plus élevés, ainsi qu'à la possibilité d'accroître l'innovation, tout en réduisant les coûts d'exploitation de l'infrastructure informatique. En outre, DXC, intégrateur de systèmes mondial de premier plan, a choisi AWS comme fournisseur privilégié de services de cloud afin de stimuler l'innovation et l'efficacité dans l'ensemble de son organisation.