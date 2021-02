DXC retombe avec l'abandon des discussions avec Atos

(Boursier.com) — DXC Technology, le groupe technologique américain né du rapprochement de CSC et de la division Enterprise Services de HPE, reculait de 3% hier après bourse à Wall Street, après avoir décroché de 9,6% en fin de séance. La baisse correspond évidemment à l'abandon des discussions avec le Français Atos. L'opération aurait été la plus importante acquisition jamais effectuée par Atos avec une valorisation de plus de 10 milliards de dollars selon Reuters. DXC a indiqué que l'offre avait été jugée insuffisante et que les deux entreprises étaient convenues de ne pas poursuivre.

Le conseil d'administration de DXC a soigneusement évalué la proposition, avec ses conseillers financiers et juridiques. L'offre a été jugée "inadéquate et manquant de certitude à la lumière de la valeur que le conseil estime que DXC peut créer de manière autonome en exécutant notre parcours de transformation". Après avoir partagé certaines informations de haut niveau afin d'aider Atos à comprendre pourquoi le Conseil d'administration estime que la proposition sous-évaluait DXC, Atos et DXC ont accepté de mettre fin aux discussions. DXC reste confiant. "Au troisième trimestre, nous avons dépassé nos prévisions concernant les revenus, la marge d'EBIT ajusté et le BPA dilué non-GAAP, et avons réalisé un book-to-bill supérieur à 1,0x. Nous sommes impatients de partager les détails de nos résultats du troisième trimestre le jeudi 4 février 2021", précise l'Américain.