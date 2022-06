DXC remporte un contrat pluriannuel avec l'ESA pour renforcer la connectivité de l'exploration spatiale

(Boursier.com) — DXC Technology a conclu un contrat pluriannuel, pour fournir des services liés au réseau et à la sécurité, destinés à fournir à l'ensemble des collaborateurs de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) - composée de scientifiques, d'ingénieurs et d'informaticiens - un réseau sécurisé et agile, leur permettant de collaborer sur leurs activités spatiales, depuis n'importe où.

Grâce à cet accord, DXC contribuera aux travaux de l'ESA visant à développer les capacités spatiales de l'Europe, en aidant à la réalisation de missions qui étudient l'Univers, explorent notre système solaire et gravitent autour de la Terre, obtenant ainsi des données cruciales qui nous permettent de surveiller et d'atténuer les effets du changement climatique.

DXC aidera à transformer l'environnement du réseau terrestre de l'ESA grâce à la dernière technologie de réseau définie par logiciel, conçue pour améliorer l'évolutivité, les performances et la sécurité de celui-ci. Ainsi, l'ensemble des collaborateurs de l'ESA travailleront plus efficacement avec leurs collègues et partenaires internationaux dans le cadre de missions scientifiques et d'exploration parmi les plus importantes au monde. En parallèle, la mise en oeuvre de DXC Platform X, une nouvelle plateforme d'automatisation intelligente basée sur les données, permettra à l'ESA d'atteindre un état de fonctionnement autonome pour son réseau et ses systèmes de sécurité.

"Nous sommes fiers de prolonger notre relation fructueuse de 14 ans avec l'ESA", déclare Chris Halbard, Président EMEA de DXC Technology. "Il s'agit de l'exemple ultime de "mission critique" et de la façon dont une organisation mondiale de premier plan s'appuie sur nos experts et nos solutions pour des recherches qui sont véritablement essentielles pour l'avenir du monde."