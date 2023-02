DuPont : une guidance trop prudente à Wall Street ?

(Boursier.com) — DuPont perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient de battre le consensus de profit sur le trimestre clos mais de livrer par ailleurs des prévisions prudentes. Le géant de la chimie a enregistré un bénéfice net de 105 millions de dollars, ou 20 cents par action, pour le trimestre clos, contre 167 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 89 cents, alors que le consensus FactSet était de 78 cents. Les ventes ont chuté de 4% à 3,1 milliards de dollars, mais restent en ligne avec le consensus FactSet. "Face aux faibles conditions de certains marchés finaux, à savoir l'électronique et la construction, nous avons réalisé des revenus et des résultats d'EBITDA opérationnels conformes à nos attentes", a indiqué le directeur général Ed Breen. DuPont anticipe désormais un bénéfice par action ajusté de 80 cents pour le premier trimestre et des ventes de 2,9 milliards de dollars. Le consensus était de 88 cents de bpa ajusté pour 3,1 milliards de dollars de facturations. Pour l'année complète, le groupe s'attend à un bpa ajusté de 3,5 à 4$ et à des ventes de 12,3 milliards à 12,9 milliards de dollars. Le consensus était de 3,87$ de bpa et 12,9 milliards de revenus.