Dupont rachète Laird Performance Materials pour 2,3 Mds$

Dupont rachète Laird Performance Materials pour 2,3 Mds$









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dupont va racheter Laird Performance Materials au groupe d'investissement Advent International. Cette société est spécialisée dans les matériaux destinés au secteur électronique. La transaction, de 2,3 milliards de dollars en numéraire, devrait être conclue au troisième trimestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles. Laird Performance Materials compte plus de 4.300 employés et dispose d'un réseau mondial de 11 sites de fabrication en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Son chiffre d'affaires 2020 a atteint 465 millions de dollars. DuPont prévoit des synergies de coûts de 60 millions de dollars d'ici la fin 2024 grâce à cette acquisition, qui devrait également accroître les bénéfices et le flux de trésorerie disponible du groupe au cours des 12 premiers mois.