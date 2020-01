DuPont : perspectives inférieures aux attentes

(Boursier.com) — DuPont, l'un des géants américains de la chimie, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 176 millions de dollars et 24 cents par titre, contre 482 millions de dollars et 63 cents par titre un an auparavant. Les revenus de la firme ont régressé de plus de 5% en glissement annuel pour ressortir à 5,2 milliards de dollars. Le groupe évoque notamment le recul des prix du nylon et la faiblesse observée sur le marché automobile. Le bénéfice ajusté par action a représenté 95 cents, conforme aux attentes de marché. Le consensus de revenus était en revanche un cran plus élevé, à 5,22 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de l'exercice 2020 est anticipé entre 3,70 et 3,90$ par titre, contre 4,1$ de consensus. Les revenus sont attendus entre 21,5 et 22 Mds$, soit un milieu de fourchette ici encore inférieur aux attentes.