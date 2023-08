DuPont : grosse cession annoncée

(Boursier.com) — DuPont De Nemours, le groupe américain de chimie, a accepté de céder 80,1% de son unité de résines Delrin à la société de capital-investissement TJC, anciennement 'The Jordan Company', pour environ 1,6 milliard de dollars. Ainsi, cette opération valorise 100% de l'activité près de 1,8 milliard de dollars. DuPont va recevoir des produits cash d'environ 1,25 milliard de dollars et 350 millions de dollars d'effet à recevoir après la clôture de la transaction, attendue vers la fin de l'année. Il détiendra également une participation minoritaire de 19,9% dans l'unité. DuPont cherchait à céder cette activité depuis février de l'année dernière. Cet accord marque une nouvelle étape vers l'objectif du DG Ed Breen de doubler les activités de DuPont dans les domaines de l'électronique et des solutions d'eau. La société ajuste ainsi son portefeuille pour se concentrer sur les activités à marges élevées et les industries de croissance.