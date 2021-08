DuPont dope ses prévisions

DuPont dope ses prévisions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DuPont , le concepteur américain de matériaux industriels, a rehaussé ses estimations financières pour l'année une seconde fois ce mardi. Le groupe bénéficie des hausses de prix et d'une demande soutenue. Sur l'exercice, les revenus sont désormais attendus entre 16,5 et 16,6 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action allant de 4,24 à 4,30$. Sur le second trimestre, le groupe évoque une croissance à deux chiffres des volumes sur les activités dédiées aux 'puces'. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,06$, contre un consensus de 95 cents. Les revenus trimestriels se sont appréciés quant à eux de 4% en glissement annuel à 4,1 milliards de dollars, contre 4 milliards de consensus de marché.