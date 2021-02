DuPont dépasse les attentes

(Boursier.com) — DuPont , le chimiste américain, a dépassé les attentes de marché en termes de ventes et de profits pour le quatrième trimestre, avec les marchés des semi-conducteurs et smartphones, ainsi que la reprise dans l'automobile. Le groupe table par ailleurs pour l'exercice sur un profit et des revenus meilleurs que prévu, la demande devant notamment être soutenue sur le segment smartphone avec la 5G. Pour l'exercice 2021, le bénéfice ajusté par action est ainsi espéré entre 3,3 et 3,45$, contre un consensus de 3,07$. Les revenus sont attendus entre 15,4 et 15,6 milliards de dollars, contre 15,1 milliards de consensus. Sur le trimestre clos fin décembre 2020, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 698 millions de dollars soit 95 cents par titre, contre 645 millions un an plus tôt. Pour le premier trimestre, le bpa est anticipé entre 75 et 77 cents.