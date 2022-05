Dupont De Nemours : guidance décevante

(Boursier.com) — Séance difficile en vue pour Dupont De Nemours. Le fabricant de matériaux pour l'industrie s'attend à voir ses résultats reculer au deuxième trimestre en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de logistique. Le groupe a publié un bpa ajusté de 82 cents au premier trimestre contre 69 cents un an plus tôt et 67 cents de consensus pour des revenus de 3,25 Mds$, en hausse de 8,5%, et légèrement supérieurs aux attentes des analystes. Sur le trimestre clos fin juin, la direction anticipe un bpa ajusté de 70 à 80 cents, contre 84 cents de consensus, pour des ventes nettes allant de 3,2 à 3,3 Mds$ (3,33 Mds$ de consensus).

"Alors que la demande sous-jacente continue de rester solide et que nos équipes ont démontré leur capacité à performer dans ces circonstances sans précédent, nous prévoyons que les principales incertitudes externes dans l'environnement macroéconomique actuel, à savoir les restrictions liées au Covid en Chine, impacteront davantage les chaînes d'approvisionnement, ce qui ralentira la croissance des volumes et entrainera une contraction séquentielle des marges au deuxième trimestre 2022... Sur la base de nos attentes actuelles, nos fourchettes d'orientation pour l'ensemble de l'année 2022 concernant l'EBITDA opérationnel et le BPA ajusté sur la base des activités poursuivies restent inchangées".

La fourchette de ventes nettes estimées pour l'ensemble de 2022 pour les activités poursuivies a par ailleurs été rehaussée entre 13,3 milliards de dollars et 13,7 milliards afin de refléter les hausses de prix mises en place pour compenser l'inflation des coûts.