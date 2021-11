DuPont confirme le rachat de Rogers, mais réduit ses prévisions

(Boursier.com) — DuPont trébuche dans les échanges avant bourse ce mardi à Wall Street, après que la société de matériaux et de produits chimiques a annoncé des bénéfices et des revenus du troisième trimestre supérieurs aux attentes mais réduit ses perspectives pour l'année, citant des schémas de commandes en décélération résultant de la pénurie mondiale en semi-conducteurs. Par ailleurs, DuPont a également annoncé un accord pour racheter Rogers Corp. pour 5,2 milliards de dollars en cash, 275$ par titre. DuPont a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice net de 391 millions de dollars, 75 cents par action, contre une perte de 79 millions de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a augmenté de 89% à 1,15$, au-dessus du consensus FactSet (1,12$). Les ventes ont augmenté de 17,7% à 4,27 milliards de dollars, battant le consensus FactSet qui était de 4,16 milliards de dollars, alors que le coût des ventes a augmenté de 15%. Pour 2021, la société a réduit ses fourchettes de prévisions pour le bpa ajusté entre 4,18 et 4,22$ et pour les ventes entre 16,34 milliards et 16,4 milliards.