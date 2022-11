DuPont bat le consensus et grimpe à Wall Street

(Boursier.com) — DuPont , le groupe américain actif dans les matériaux industriels, a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos et annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 376 millions de dollars soit 73 cents par action, contre 404 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 82 cents sur le trimestre clos fin septembre, contre 79 cents de consensus. L'unité électronique et industrie a affiché des revenus en augmentation de 3% à 1,51 milliard. Le segment eau et protection a vu ses revenus augmenter de 10% à 1,53 milliard. Le groupe table sur une demande toujours forte au quatrième trimestre sur la majeure partie des marchés finaux, à l'exception de l'électronique grand public. Les prévisions annuelles de ventes sont inchangées.