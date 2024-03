Duolingo s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Duolingo bondit de 21% avant bourse à Wall Street, alors que la plateforme d'apprentissage des langues prévoit des revenus 2024 dans une fourchette de 790 à 802 millions de dollars, largement au-dessus du consensus qui était de 699 millions. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché des revenus de 151 millions de dollars en croissance de 45% en glissement annuel et à comparer à un consensus de place de 147 millions. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a représenté quant à lui 26 cents, contre 21 cents de consensus et -35 cents un an avant.