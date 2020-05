Duke Energy déçoit au premier trimestre











(Boursier.com) — Duke Energy, le groupe énergétique américain, a raté le consensus sur le trimestre clos. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 899 millions de dollars soit 1,24$ par titre, contre 900 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,14$, contre un consensus FactSet de 1,19$. Les revenus ont reculé à 5,95 milliards de dollars, contre 6,16 milliards un an plus tôt et 6,33 milliards de consensus. Le groupe dit prendre des mesures afin de compenser l'impact de la crise du nouveau coronavirus sur son activité. Il table toujours sur un bpa ajusté 2020 allant de 5,05 à 5,45$ par titre, en espérant une reprise économique plus tard dans l'année.