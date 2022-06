Dufry et Autogrill pourraient fusionner

(Boursier.com) — Plus que des spéculations. Dufry AG et Autogrill SpA discutent bel et bien d'un potentiel rapprochement. A la suite d'une information de 'Bloomberg', la société italienne confirme que "des discussions sont en cours, sans aucune exclusivité, concernant une éventuelle intégration entre les deux Groupes". "Comme communiqué précédemment, Autogrill est intéressé par l'évaluation d'opportunités stratégiques visant à promouvoir et développer le Groupe ainsi qu'à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes", ajoute la firme détenue à hauteur de 50,1% par la famille Benetton.

Les pourparlers entre les entreprise suisse et italienne sont à un stade avancé et un accord pourrait être signé dès le mois prochain, ont déclaré plus tôt à 'Bloomberg' des personnes proches du dossier. Selon la transaction envisagée, Dufry reprendrait Autogrill dans le cadre d'une opération en actions. Les Benetton seraient le premier actionnaire de la nouvelle entité cotée avec une participation d'environ 20%.

Le groupe combiné aurait une valeur de marché d'environ 6,2 milliards de dollars aux cours actuels. L'écart de valorisation entre Dufry et Autogrill a été un obstacle majeur dans les discussions, selon les sources de l'agence, alors que les deux parties parlent d'un rapprochement potentiel depuis des mois.

Après avoir fait fortune dans le textile il y a plus de 50 ans, Benetton, basé à Trévise en Italie, a commencé à se diversifier dans les années 1990, notamment par une série d'investissements dans les exploitants et concessionnaires d'autoroutes et d'aéroports. La famille a repris Autogrill, spécialisée dans les services de restauration sur les autoroutes à péage, en 1995, et détient aujourd'hui 50,1% de l'entreprise.

Quant à la société suisse de distribution spécialisée, elle compte parmi ses principaux actionnaires le fonds américain Advent ainsi que le fonds qatari QIA et Alibaba Holding.