Ducati : le résultat opérationnel atteint 61 millions d'euros

(Boursier.com) — Ducati a clôturé l'année 2021 en déclarant le meilleur chiffre d'affaires et le meilleur bénéfice d'exploitation jamais enregistrés qui s'ajoutent à l'excellente performance des ventes. Le constructeur de Bologne a livré le chiffre record de 59.447 motos à des clients passionnés du monde entier, réalisant une augmentation des ventes de +24% par rapport à 2020 (48.042) et de +12% par rapport à 2019 (53.183).

Un record est enregistré également en termes de revenus, qui sont égaux à 878 millions d'euros avec une croissance de +30% par rapport à 2020 (676 millions d'euros) et de +23% par rapport à 2019 (716 millions d'euros), et en termes de résultat opérationnel, qui a atteint 61 millions d'euros avec une croissance de +154% par rapport à 2020 (24 millions d'euros) et de +18% par rapport à 2019 (52 millions d'euros). La marge opérationnelle de 7% (2020 : 4% ; 2019 : 7%) est conforme aux niveaux pré-pandémiques.

En outre, Ducati a pu sécuriser tous les investissements futurs autofinancés en matière de développement technologique, d'innovation de produits et de processus.

Tous ces résultats ont été obtenus malgré les difficultés rencontrées dans la crise de l'approvisionnement et la pénurie de composants, sur lesquelles Ducati travaille en permanence également avec le soutien du groupe VW.

Pour renforcer encore plus sa présence dans le monde, Ducati a ouvert au cours de l'année dernière 84 nouveaux concessionnaires dans des lieux clés, contribuant ainsi à l'extension d'un réseau de vente mondial qui compte désormais 790 concessionnaires dans plus de 90 pays.

En 2021, le nombre d'employés de l'entreprise a dépassé les 1.900 pour la première fois. Les excellentes conditions de travail, la mise en valeur de l'environnement de plus en plus hétérogène et inclusif, ainsi que le modèle organisationnel efficace de télétravail que Ducati offre à ses employés, ont accordé au constructeur la certification Top Employer Italy pour la huitième fois consécutive.