Dropbox : une cible évidente ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dropbox grimpe de 5% à 23,6 dollars en début de séance à Wall Street alors que Bernstein voit le groupé spécialisé dans le stockage et partage de fichiers comme une cible de plus en plus évidente. La forte croissance du nombre d'utilisateurs professionnels contribue à favoriser le passage vers des clients de plus grande valeur, estime le broker, qui pense que la société va également continuer à profiter du développement du travail à domicile et d'un modèle de travail hybride. Le groupe californien, qui a fait ses débuts sur le marché américain il y a moins de deux ans, a dernièrement fait l'objet de rumeurs de rachat de Twitter ou encore de Zoom. Dropbox pèse un peu moins de 10 Mds$ sur le Nasdaq.