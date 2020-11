Dropbox corrige malgré des comptes solides

Dropbox corrige malgré des comptes solides









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dropbox , groupe software actif dans la gestion des documents, perd du terrain avant bourse à Wall Street. Le groupe a publié hier soir, après la clôture de la place américaine, un bénéfice trimestriel par action de 26 cents, contre 19 cents de consensus et -13 cents un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé 487 millions de dollars, contre 428 millions un an avant et un peu plus de 480 million de dollars de consensus. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 33 millions de dollars pour ce T3 fiscal, contre une perte de 17 millions de dollars un an avant.