Drone Volt : tests grandeur nature en Guinée

Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — Drone Volt annonce avoir procédé à une série de tests grandeur nature en Guinée dans le but de transporter des prélèvements sanguins pour raccourcir le délai d'analyse des tests diagnostiques du VIH pour les nourrissons. En partenariat avec l'ONG SOLTHIS et le ministère de la Santé, DRONE VOLT a démontré l'efficacité de ses solutions de transport par drones pour faire face à des situations d'urgence nécessitant le transport de prélèvements sanguins sur plusieurs kilomètres en quelques minutes à Conakry, la capitale du pays où les infrastructures routières et l'engorgement de la circulation requièrent de développer des approches de transport innovantes.

Drone Volt a reçu l'accord des autorités guinéennes et les autorisations spéciales de la Direction de l'Aviation Civile pour la réalisation de transports en conditions réelles et en automatique. Le drone HERCULES 2 a notamment pu démontrer son efficacité non seulement par la rapidité de sa mise en route, mais aussi dans sa capacité à transporter en toute sécurité et avec une grande précision des produits pouvant sauver des vies.

"Nous sommes très fiers d'avoir participé à ce projet et d'avoir su démontrer l'efficacité de notre savoir-faire" déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. "Ce type d'application pourrait être amené à se développer partout dans le monde dès lors qu'un besoin urgent se manifeste dans des zones difficiles d'accès ou en contexte urbain pour pallier l'engorgement routier".

