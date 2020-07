Drone Volt : succès du premier vol ''hors vue'' en Belgique

Drone Volt : succès du premier vol ''hors vue'' en Belgique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Drone Volt Bénelux, filiale du groupe Drone Volt, a obtenu pour la première fois en Belgique, l'autorisation officielle d'effectuer un vol hors vue pour le compte de l'un de ses clients.

Grâce à l'expertise de Drone Volt, le client, acteur majeur belge dans le domaine de la sécurité, a mené avec succès le vol BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) de son drone VTOL (Vertical Take-off and Landing). Grâce à une autorisation spéciale, le drone a ainsi parcouru une distance de 20 km en 19 minutes.

Ensuite, un vol nocturne a été mené sur une plus courte distance. Il s'agit tout simplement d'une première en Belgique pour un vol hors vue.

Cet essai inédit a pour objectif de tester des vols hors vue longues distances pour la mise en place de surveillances aériennes de câbles.

L'exécution de ce type de vol tout à fait exceptionnel suppose des compétences très spécifiques pour effectuer des analyses de sécurité poussées en s'assurant en particulier que l'espace aérien est vide au moment du vol et que la zone de vol est faiblement peuplée.