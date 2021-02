Drone Volt : succès des vols nocturnes hors vue

(Boursier.com) — Drone Volt annonce le franc succès d'une cinquantaine de vols hors vue, coordonnés par sa filiale Drone Volt Benelux dans le cadre de son contrat avec un client majeur de l'Europe du Nord opérant dans le secteur de la sécurité industrielle annoncé le 29 juillet 2020.

Grâce à l'expertise technologique de pointe de Drone Volt, sa filiale du Benelux a réussi la réalisation de ces vols automatiques, nocturnes et hors vue (BVLOS) sur une distance totale de 1.000 km, avec une distance moyenne de 20 km par vol parcouru en 19 mn seulement et sans aucun incident.

Ces vols ont servi à réaliser des missions de surveillance et d'observation tout au long de voies ferrées et ce dans des conditions météorologiques souvent difficiles : très basses températures (proches de 0 degré), brouillards épais, vents forts et précipitations fines.

Drone Volt confirme ainsi son positionnement sur le secteur stratégique de la surveillance d'infrastructures sensibles en mettant en oeuvre une solution alternative infiniment plus économique que l'utilisation des hélicoptères et répondant par conséquent à un important besoin de sécurité industrielle.