Drone Volt : succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS

Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 4,1 millions d'euros (dont l'intégralité a été libérée par versements en espèces) après exercice total de la clause d'extension.

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, a déclaré : "Nous sommes fiers d'annoncer le large succès de cette opération en enregistrant l'un des meilleurs taux de souscription de l'année ce qui illustre la confiance de nos actionnaires et des nouveaux investisseurs en notre projet."

Pour rappel, les fonds levés (3,9 millions d'euros nets de frais) seront dédiés, d'une part, au renforcement de la structure financière du Groupe pour mener à bien son plan de développement, et, d'autre part, au financement du déploiement de ses solutions à l'international, grâce notamment au contrat de licence signé avec AQUILINE DRONES en octobre 2020. À ce titre, la société anticipe un potentiel décalage de quelques mois dans la montée en puissance de la production de son partenaire du fait des contraintes liées à la crise sanitaire et qui empêchent les équipes de DRONE VOLT de se rendre à l'usine de Hartford aux États-Unis.

Cette levée de fonds a permis en outre aux actionnaires du Groupe de participer à l'opération dans les mêmes conditions de prix que celles retenues pour le prochain échange de participations (jusqu'à 10% du capital post opération) entre DRONE VOLT et AQUILINE DRONES.

RÉSULTATS DE L'OPÉRATION

À l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 27 novembre 2020, 36.291.912 Actions Nouvelles ont été demandées sur les 16.077.468 Actions Nouvelles initialement offertes, soit un taux de sursouscription d'environ 2,26 fois l'offre initiale.

La demande à titre irréductible a porté sur 13.757.289 Actions Nouvelles et représente un taux d'exercice des DPS de 85,6%. La demande à titre réductible a porté sur 18.390.416 Actions Nouvelles et sera partiellement satisfaite. Enfin, la demande à titre libre a porté sur 4.144.207 Actions Nouvelles mais ne sera pas satisfaite.

Dans sa réunion du 1er décembre 2020, le conseil d'administration de DRONE VOLT a ainsi décidé d'exercer en totalité la clause d'extension, à hauteur de 2.411.620 actions supplémentaires et de porter ainsi le nombre de titres offerts de 16.077.468 à 18.489.088, et par conséquent porter le produit brut total de l'émission de 3.537.042,96 euros à 4.067.599,36 euros. Compte tenu du taux de demande à titre irréductible et réductible, aucun des engagements de souscription des garants n'a été servi.

Le montant final brut de l'opération s'élève donc à 4.067 599,36 euros, correspondant à l'émission de 18.489.088 Actions Nouvelles, représentant 115% des actions initialement offertes. Pour rappel, le prix d'émission des Actions Nouvelles a été fixé à 0,220 euro par action (soit 0,030 euro de nominal et 0,190 euro de prime d'émission), soit une décote faciale de -13,4% par rapport au cours de clôture de l'action le 5 novembre 2020 (0,254 euro) et une décote de -12,3% par rapport à la valeur théorique de l'action DRONE VOLT ex-droit (0,251 euro).

À l'issue de cette opération, le capital social de Drone Volt s'élève à 5.377.913,13 euros divisé en 179.263.771 actions de 0,030 euro de valeur nominale chacune. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront admises sur le marché régulé d'Euronext Growth à Paris dès leur émission prévue le 4 décembre 2020 sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0013088606).