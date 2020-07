Drone Volt : succès commercial au Moyen-Orient

(Boursier.com) — Drone Volt a annoncé une commande de 3 drones HERCULES 10 spray au Moyen-Orient. Le drone HERCULES 10 Spray est conçu pour la pulvérisation précise de produits liquides destinés au traitement des surfaces, de toitures et de façades.

Ces drones ont ainsi pour vocation de nettoyer des surfaces difficiles d'accès ou des zones dangereuses pour l'homme et sont spécialement adaptés aux conditions de température et de poussière que l'on peut rencontrer dans cette zone géographique. Avec sa capacité de charge et son autonomie, un HERCULES 10 spray permet de nettoyer jusqu'a? 200 mètres carrés de surface en 20 minutes.

Drone Volt précise qu'avec la formation et les accessoires, l'ensemble de la commande approche les 100.000 euros. " Elle est d'autant plus prometteuse qu'elle pourrait s'accompagner prochainement d'autres commandes plus substantielles. Drone Volt a déjà encaissé les 2/3 du montant de la commande, générant un BFR négatif, alors que la livraison est prévue d'ici la fin du mois de juillet ", commente la société.