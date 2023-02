Drone Volt signe une commande historique !

(Boursier.com) — Drone Volt vient d'enregistrer la plus grosse commande de son histoire. Cette commande est d'un montant de plus de 20 millions d'euros. "Cette commande lance parfaitement l'année 2023 et constitue une source de motivation pour nos équipes", commente Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt. "Nous poursuivons d'autres négociations sur toutes nos activités qui devraient aboutir dans les mois à venir".

Sa livraison et sa facturation devraient intervenir au cours du 1er semestre 2023.

Le groupe enregistre ainsi une nouvelle accélération de son activité après un second semestre 2022 particulièrement significatif. Cette annonce fait écho aux annonces récentes du groupe sur les négociations en cours, qui lui ont permis d'afficher sa confiance pour l'année 2023.