Drone Volt signe son plus gros contrat

Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — Drone Volt annonce la signature d'un contrat majeur avec son client d'Europe centrale en vue de la fourniture d'un minimum de 275 drones Hercules 20 Spray, dans le cadre de la conversion en contrat ferme de la L.O.I2 annoncée le 25 septembre 2020.

Ce contrat prévoit la fourniture de 275 drones Hercules 20 Spray sur les 3 prochaines années et génèrerait des revenus s'élevant à plus de 5 millions d'euros sur la base du prix catalogue de la solution. Sur la seule année 2021, 50 drones vont être déjà livrés.

Drone Volt a pu apporter une fois de plus une solution protectrice de l'environnement pour un besoin industriel important en participant au développement d'un système de pulvérisation unique pour la viticulture sur base de son drone Hercules 20 Spray. Dans ce cadre, la solution réduit l'impact des volumes de produits chimiques de 50%, la consommation d'eau de 90% et le temps d'intervention de moitié par rapport aux applications existantes.

Sur les deux dernières années, la société a commercialisé une trentaine de drones Hercules 20, démontrant ainsi le potentiel de croissance incontestable de ses lignes de produits.