Drone Volt : signature d'une lettre d'intention pour une acquisition aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Drone Volt a signé une lettre d'intention non engageante visant à acquérir un acteur de la distribution et du service par drones aux Pays-Bas. En cas de réalisation, cette acquisition pourrait permettre au groupe d'augmenter son volume d'affaires aux Pays-Bas, marché bien connu depuis l'acquisition d'Aerialtronics. L'activité de la société cible porte sur la distribution de drones et sur la prestation de services pour un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 million d'euros. L'opération permettrait au groupe de compléter sa présence sur le marché néerlandais, aussi bien auprès de groupes privés que d'acteurs du secteur public. Elle permettrait ainsi de promouvoir les offres de services à base de drones développées par Drone Volt auprès des clients de la société cible, particulièrement des producteurs d'électricité et des sociétés de services aux collectivités locales.

Cette initiative confirme, comme annoncé le 13 octobre 2021 à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 (croissance de +92% du chiffre d'affaires et multiplication par 2,4 de la marge brute à fin septembre 2021), que Drone Volt continue d'étudier des opportunités d'acquisitions et pourrait finaliser au moins une opération d'ici la fin de l'année. L'objectif est de renforcer le savoir-faire de Drone Volt et de créer de la valeur pour ses actionnaires, à l'image de l'acquisition, il y a quatre ans, des actifs d'Aerialtronics, commente le groupe.