Drone Volt : résultat opérationnel de -1,1 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2021, Drone volt a enregistré une progression de son chiffre d'affaires s'élevant à 3,6 ME et en hausse de +84% sur un an.

L'Excédent Brut d'Exploitation s'élève à -523 KE au 1er semestre 2021, en nette amélioration de 473 KE par rapport à la même période de l'année précédente.

Le résultat opérationnel ressort à -1,1 ME au 1er semestre 2021 en amélioration par rapport au 1er semestre 2021 où il était de -1,6 ME.

Le Résultat Net du Groupe suit la même tendance en s'élevant à -688 KE contre -1,4 ME un an plus tôt.

Au 30 juin 2021, Drone Volt affiche une structure financière solide avec des capitaux propres atteignant 30,8 ME, soit leur plus haut niveau historique, et intégrant la plus-value nette réalisée dans la cadre de la cession partielle de la filiale Aerialtronics.