Drone Volt renforce ses fonds propres

(Boursier.com) — DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le succès d'une augmentation de capital de 3,71 millions d'euros pour soutenir l'accélération de son activité commerciale à l'international et poursuivre le programme de désendettement engagé par le Groupe depuis le début de l'année. Ainsi, DRONE VOLT renforce sa structure financière afin d'accompagner sa dynamique de développement.

L'augmentation de capital annoncée aujourd'hui a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription. Les titres ont été souscrits par les actionnaires historiques de l'entreprise et par de nouveaux investisseurs, à hauteur de 2,37 millions en numéraire et le solde par compensation de créances.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 0,195 euro par action, soit une décote de 9,3% par rapport au cours de clôture de l'action DRONE VOLT le 8 juin 2021 (0,215 euro).

Le produit net en numéraire de l'augmentation de capital (2,22 millions d'euros) sera utilisé par DRONE VOLT pour soutenir la très bonne dynamique commerciale que connait aujourd'hui le Groupe à l'international, à travers le financement du besoin en fonds de roulement lié à la montée en puissance des contrats de commandes de drones reçues par le Groupe au cours du premier semestre de l'exercice 2021, et qui pourrait s'accélérer davantage à l'avenir.

Pour rappel, durant le 1er semestre, le Groupe a signé un contrat majeur avec un client d'Europe centrale portant sur la livraison d'un minimum de 275 drones HERCULES 20 SPRAY. DRONE VOLT a également reçu une commande record et a signé un contrat de distribution avec son partenaire AQUILINE DRONES portant d'une part sur la livraison de 600 drones HERCULES 2 et d'autre part sur un programme d'achat pouvant aller jusqu'à 700 drones de la gamme HERCULES 10 et 20.

Cette augmentation de capital vient également compléter les différentes initiatives de désendettement engagées par l'entreprise depuis le début de l'année, lui permettant de réduire son endettement financier de 4,4 millions d'euros, ses mensualités de remboursement d'emprunt de 210 KE et ses frais financiers de 130 KE sur l'exercice 2021.

Sur l'ensemble du 1er semestre de l'exercice 2021, DRONE VOLT aura ainsi remboursé :

-960 KE de dette obligataire à fin février 2021 ;

-560 KE de dette obligataire convertible à fin mai 2021 ;

-1,1 million d'euros d'ORNANE à fin juin 2021 ;

-1,8 million d'euros de Crédit Vendeur à fin juin 2021.