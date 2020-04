Drone Volt réduit la taille des prochaines tranches d'OCABSA

Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — Drone Volt annonce une réduction de ses instruments de financement dilutifs grâce à un accord avec le fonds ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES pour modifier les modalités de tirage des tranches d'OCABSA. En effet, l'accord signé en mai 2018 prévoyait un financement de 8 millions d'euros, par tranche de 800.000 euros avec une possibilité de tirage tous les 40 jours de Bourse. Depuis, le groupe est engagé dans un programme d'amélioration progressive de sa marge brute, un plan d'optimisation des charges initié début d'année 2019 et la mise en oeuvre de solutions alternatives de financements (obligations ordinaires non convertibles par exemple).

Ce plan d'actions permet aujourd'hui de réduire significativement la taille de ces tranches pour les adapter aux besoins de la société. Ainsi, le nouvel accord prévoit de ramener la taille des tranches unitaires de 800.000 euros à 200.000 euros. Le groupe dispose ainsi d'une possibilité de tirage de 12 tranches de 200.000 euros, remplaçant les 3 dernières de 800 000 euros. Le nombre de bons de souscription lié à chaque tranche est ramené de 160.000 à 40.000.

Drone Volt précise que l'intégralité des 7 tranches déjà tirées, et qui ont permis de lever 5,6 millions d'euros pour financer le plan de développement, a été totalement convertie. Cela signifie qu'il ne reste plus d'actions à créer et donc de dilution potentielle liée à ces tranches.

La prochaine publication est prévue le 15 avril pour le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020.