Drone Volt réalise une émission obligataire complémentaire

(Boursier.com) — Drone Volt annonce le succès d'une émission obligataire de 815 kE. Face à l'engouement des investisseurs pour l'émission d'Obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles et existantes (ORNANE) réalisée en mai 2019, le groupe a décidé d'une nouvelle émission. Elle s'effectue selon les mêmes caractéristiques.

Ainsi, cette émission s'apparente à un prêt classique sur 3 ans avec un remboursement mensuel des intérêts (7%) et du capital en numéraire. Elle est remboursable à tout moment sans pénalité. A l'échéance, le souscripteur percevra un intérêt complémentaire in fine de 7%. Drone Volt se garde la possibilité de rembourser le capital et les intérêts restant dus en actions.

Cette émission vient compléter les financements de l'entreprise et soutenir sa dynamique de développement. A fin septembre 2019, Drone Volt a annoncé une hausse de 72% de ses livraisons de drones, une marge brute consolidée en progression de 20% et un objectif d'Ebitda à l'équilibre au 2nd semestre 2019.

Rappelons que les échéances de l'ORNANE émise en mai 2019 ont été intégralement réglées en numéraire, évitant ainsi la dilution des actionnaires.