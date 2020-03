Drone Volt : protocole d'entente avec Hydro-Québec

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Drone Volt et Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité au monde, ont signé un protocole d'entente visant à convenir de l'industrialisation et de la commercialisation exclusive d'un drone dédié à l'inspection des lignes de transport d'électricité à haute tension. Ce drone est unique en son genre, puisqu'il peut réaliser des mesures très précises sur des lignes sous tension au moyen de capteurs développés par les équipes du Centre de recherche d'Hydro-Québec, ce qui évite l'interruption du service d'électricité. Grâce à cette solution, il est possible, selon le communiqué du groupe, "de diminuer considérablement les risques pour les travailleurs tout en limitant les inspections traditionnelles par hélicoptère, ce qui réduit d'autant les émissions de GES". Lorsque l'entente de partenariat industriel et commercial sera conclue, Drone Volt pourra commercialiser le drone partout dans le monde.

"Depuis plusieurs mois, la stratégie de Drone Volt se concentre sur l'inspection des réseaux électriques et cet accord témoigne de notre savoir-faire", déclare Olivier Gualdoni, PDG du groupe. "En outre, Hydro-Québec, qui mène depuis des dizaines d'années différentes initiatives de développement durable, a décidé de poursuivre les discussions avec un acteur qui partage les mêmes valeurs".

"Le Centre de recherche d'Hydro-Québec développe de nombreuses technologies de pointe dans divers domaines, et notamment en robotique", souligne Jean Matte, Directeur principal du Centre de recherche d'Hydro-Québec. "Notre technologie de drone permet d'inspecter les lignes à haute tension dans une grande variété de conditions de terrain et de climat, en toute sécurité et sans compromettre la continuité du service d'électricité. Nous testons cette technologie sur nos propres équipements depuis quelques années déjà et nous avons pu constater sa grande utilité pour la simplification de nos activités".