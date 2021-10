Drone Volt progresse après les annonces

(Boursier.com) — Drone Volt monte de 2,5% à 0,138 euro, alors que sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021, le groupe a affiché une excellente performance commerciale avec un chiffre d'affaires des activités à forte valeur ajoutée (Drone Volt Factory, Services & Academy) s'élevant à 2,85 millions d'euros à fin septembre 2021, affichant ainsi une forte progression de +123% sur un an. Drone Volt a pu notamment livrer 244 drones et 2 caméras intelligentes sur cette période, ce qui constitue un record pour le Groupe.

Cette performance commerciale a été rendue possible grâce à la montée en puissance de la commande signée avec Aquiline Drones en avril 2021 portant sur la livraison de 600 drones Hercules 2. Dans le cadre de cette commande, Drone Volt a déjà livré 204 drones Hercules 2 sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021. En outre, la part du chiffre d'affaires générée depuis le début de l'année grâce à l'accord de licences conclu aux Etats-Unis en octobre 2020 s'élève à environ 1,1 ME à fin septembre 2021.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021, la marge brute des activités à forte valeur ajoutée a atteint 1,6 ME (568 kE un an plus tôt), représentant un fort taux de marge brute (57%) en forte progression de +13 points par rapport à la même période de l'année précédente. La marge brute des Marques Tiers s'est élevée à 579 kE à fin septembre 2021 (355 kE enregistrés à fin septembre 2020), représentant un taux de marge brute de 17%, en baisse d'un point sur un an. Drone Volt a ainsi multiplié sa marge brute par 2,2 au 3e trimestre de l'exercice 2021, portant ainsi la marge brute totale du Groupe à 2,2 ME à fin septembre 2021, en forte hausse de +139%, soit un taux de marge à 35% en progression de +7 points sur un an.

Perspectives affichées

Drone Volt aborde le reste de l'exercice 2021 avec confiance et anticipe la poursuite de cette tendance avec une croissance du chiffre d'affaires qui devrait se poursuivre sur l'ensemble de l'exercice 2021. Le pipeline commercial auprès de grands comptes, pour la plupart déjà clients, reste solide.

Drone Volt a enregistré toutefois de nouveaux décalages de livraisons des drones Hercules 20 Spray liés au contrat signé en février 2021 avec un client situé en Europe centrale. Ce dernier n'a commandé aucun drone au cours du 3ème trimestre.

Par ailleurs, Drone Volt a décidé de ne pas sélectionner l'offre de SkyCorp, à la suite des discussions entamées avec cette société en août 2021, et poursuit ses avancées avec d'autres industriels afin de doter ses drones de moteurs à hydrogène dans les prochains mois.

Enfin, Drone Volt continue d'étudier des opportunités d'acquisitions et pourrait finaliser au moins une opération d'ici la fin de l'année. L'objectif est de renforcer le savoir-faire de Drone Volt et de créer de la valeur pour ses actionnaires, à l'image de l'acquisition, il y a 4 ans, des actifs d'AerialTroncis dont 49,8% du capital restant a été acquis par le Groupe en septembre 2020 sur la base d'une valorisation totale de 5 ME avant la cession de 50% des parts de la filiale à Aquiline Drones durant l'été 2021 sur la base d'une valorisation de 15 ME.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a abaissé son objectif de cours de 0,30 à 0,26 euro tout en restant à 'acheter' sur le dossier.