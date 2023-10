Drone Volt présentera son nouveau drone au salon Milipol

(Boursier.com) — Le constructeur de drones civils professionnels, Drone Volt, sera présent au salon Milipol, l'évènement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États, du 14 au 17 novembre prochain.

Lors de cet évènement, Drone Volt présentera pour la première fois son tout nouveau modèle équipé des dernières technologies -software et hardware- développées par les équipes du groupe. Dans le détail, il s'agit d'un drone de dernière génération embarquant des solutions logicielles et d'intelligence artificielle inédites. Grâce à l'apport des technologies acquises cette année grâce au rachat de la société danoise Lorenz, le drone peut être dirigé à distance et faire de l'acquisition et du traitement de données en vol.

Ce drone se présente comme une solution idéale pour réaliser des missions d'inspection. Cette innovation est le produit de solutions technologiques 100 européennes, ce qui devrait lui offrir un avantage décisif auprès des polices, des armées, et des administrations en général.

"Nous sommes confiants pour déployer ce drone à grande échelle rapidement, les livraisons pouvant débuter dès le second trimestre 2024. Les lourds investissements réalisés ces 12 derniers mois vont nous permettre désormais de proposer des solutions à forte valeur ajoutée qui devraient contribuer à améliorer sensiblement nos marges", indique Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt.