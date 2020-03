Drone Volt : pas encore d'amélioration des résultats

Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — Avec une marge brute consolidée stable de 2,4 millions d'euros en 2019, un niveau stable sur un an malgré l'impact négatif d'ajustements comptables de la valeur des stocks, Drone Volt a dégagé un résultat opérationnel courant en perte de -3,3 millions d'euros, stable sur un an en raison d'un doublement des dotations aux amortissements et provisions, lié à la hausse des investissements (R&D immobilisée et investissements industriels de DRONE VOLT FACTORY). Après prise en compte d'un crédit d'impôts de 1,1 million d'euros, la perte nette ressort à -2,6 millions d'euros, également stable sur un an.

La trésorerie disponible de Drone Volt était de 0,9 million d'euros fin 2019 à laquelle il faut ajouter 0,8 millions d'euros de produit à recevoir de l'émission d'obligations réalisée fin 2019. Les dettes financières se composent de 0,8 million de prêts moyen terme accordés par Bpifrance et de 2,9 millions d'obligations, confirmant la volonté du goupe de limiter au maximum le recours aux instruments dilutifs. A ces dettes s'ajoutent 1,6 million d'euros d'obligations qui ont vocation à être converties en actions et 0,4 million au titre de la norme IFRS 16 (engagements de loyers).