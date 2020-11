Drone Volt : Ouverture de la période de souscription à l'augmentation de capital avec maintien du DPS

(Boursier.com) — Drone Volt annonce l'ouverture de la période de souscription à son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant d'environ 3,5 millions d'euros pouvant être porté à 4,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Cette offre ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE L'OPÉRATION

Prix de souscription : 0,220 euros par action ;

10 DPS donnent droit de souscrire à 1 action nouvelle ;

Investissement éligible à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25% ;

Titres éligibles aux FIP, FCPI et au PEA-PME.

RAPPEL DES MODALITÉS DE LA SOUSCRIPTION

Si vous êtes actionnaires de la société :

La souscription à l'augmentation de capital de DRONE VOLT est réalisée directement auprès de votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne).

Si votre nombre de DPS est un multiple de 10, vous pouvez exercer tous vos DPS pour souscrire à titre irréductible et être assuré de recevoir vos actions nouvelles, à raison de 1 action nouvelle pour 10 DPS, au prix unitaire de 0,220 EUR.

Si votre nombre de DPS n'est pas un multiple de 10, vous avez la possibilité d'acheter ou vendre des DPS sur le marché afin d'obtenir un multiple de 10.

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions à titre irréductible effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre réductible avant le 27 novembre 2020.

Si vous n'êtes pas actionnaires de la société :

La souscription est réalisée soit en faisant l'acquisition des DPS par votre intermédiaire financier du 12 novembre 2020 au 25 novembre 2020, soit en y souscrivant à titre libre avant le 27 novembre 2020.

Les Droits Préférentiels de Souscription (DPS) sont exerçables et négociables à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25 novembre 2020 sous le code ISIN : FR0014000IK6.

Vous pouvez exercer vos DPS reçus sur votre compte titres, votre PEA ou votre PEA-PME. En revanche, l'achat de DPS n'est pas possible dans votre PEA ou PEA-PME.

Les DPS qui n'auraient pas été exercés au plus tard le 27 novembre 2020 deviendront caducs et leur valeur sera nulle.