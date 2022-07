Drone Volt obtient un Prêt Innovation de 2,5 millions d'euros

(Boursier.com) — Drone Volt se félicite d'avoir obtenu un Prêt Innovation de 2,5 millions d'euros accordé par Bpifrance. Ce financement a pour objectif de soutenir les efforts du groupe en matière de R&D.

Le Prêt Innovation est réservé aux PME et petites ETI créées depuis plus de trois ans, développant et/ou commercialisant un nouveau produit, procédé ou service et pouvant justifier d'une innovation, notamment par des dépenses des R&D significatives. Il permet de renforcer la trésorerie de l'entreprise en vue de financer l'ensemble des dépenses immatérielles nécessaires à l'industrialisation et à la commercialisation de nouvelles offres innovantes.

Dans le détail, le prêt portant un taux d'intérêt de 4,30% s'étalera sur les 7 prochaines années avec 2 années de différé de remboursement (jusqu'en septembre 2024). Ce prêt est soutenu par le Fonds de garantie paneuropéen (EGF Guarantee Instrument), mis en oeuvre par le Fonds Européen d'Investissement (FEI) avec le soutien financier des Etats membres contribuant à ce fonds de garantie. La part du financement garantie par le Fonds de garantie pan-européen constitue une aide d'Etat. Aucune garantie n'est imposée sur les actifs de l'entreprise.