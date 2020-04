Drone Volt obtient un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 500.000 euros

Drone Volt obtient un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 500.000 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PEG) auprès de son principal partenaire bancaire. Le groupe diversifie une nouvelle fois ses sources de financement et annonce avoir obtenu un prêt de 500.000 euros. Les fonds sont d'ores et déjà à la disposition du groupe.

Dans le cadre des mesures gouvernementales, Drone Volt a sollicité son principal partenaire bancaire pour obtenir ce prêt à des conditions particulièrement avantageuses. En effet, en fonction du type d'amortissement qui sera choisi ultérieurement, le taux d'intérêt sera compris entre 0,25% et 2% pour une maturité pouvant aller jusqu'à 5 ans.

Ce PGE permet de consolider la structure financière du groupe, dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, et de préparer dans les meilleures conditions la reprise d'activité.

Ce financement, qui vient quelques jours après une augmentation de capital souscrite essentiellement par des actionnaires historiques du Groupe, permet de limiter le recours à des instruments de financement très dilutifs qui ont un impact négatif sur le cours de Bourse.

"Dans un contexte particulier, ce financement constitue une excellente nouvelle" déclare Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt. "Nous abordons ainsi sereinement la reprise de l'activité avec une trésorerie sensiblement renforcée."

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020, le 22 juillet 2020.