Drone Volt obtient un premier contrat significatif de prestation de service

(Boursier.com) — Drone Volt a annoncé le gain d'un premier contrat de prestation de service courant sur les trois prochaines années auprès d'une grande entreprise européenne du secteur de l'énergie.

" Il s'agit du premier succès commercial de l'offre, sans équivalent, Drone as a Service, basée sur la facturation à l'usage et non à la détention des drones ", précise Drone Volt qui vient de lancer cette offre au printemps 2023.

Drone Volt se voit ainsi confier des missions d'inspections par drones pour déterminer les opérations de maintenance à réaliser, puis assurer les contrôles de conformité de ces opérations. Dans le détail, le contrat est assorti d'une période ferme de 12 mois et de deux années supplémentaires en option. Drone Volt ajoute que chaque période de 12 mois devrait générer un chiffre d'affaires substantiel de plusieurs centaines de milliers d'euros.

" Les activités de prestation de service devraient représenter rapidement une part importante de notre activité et apporter de la récurrence dans nos revenus tout en contribuant à l'amélioration structurelle de nos marges. Elles constituent l'une des forces importantes du groupe DRONE VOLT qui peut offrir à ses clients son réseau de filiales en Europe pour mettre à disposition ses solutions sur mesure fabriquées en France et aux Pays-Bas ", commente Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt.