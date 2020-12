Drone Volt obtient un nouveau PGE de 500 000 euros

Drone Volt obtient un nouveau PGE de 500 000 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir obtenu un nouveau Prêt Garanti par l'Etat (PGE) auprès de son principal partenaire bancaire. Le groupe annonce avoir obtenu un second Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 500.000 euros, après celui d'un même montant obtenu en avril dernier.

Dans le cadre des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises pendant la crise sanitaire, DRONE VOLT a sollicité une nouvelle fois son principal partenaire bancaire pour obtenir ce prêt qui offre des conditions particulièrement avantageuses.

Ces derniers mois, DRONE VOLT a ainsi consolidé sa structure financière, par l'obtention de prêts bancaires, par l'allongement de la maturité de ses dettes obligataires, et par le renforcement de ses fonds propres.

"Nous avons sensiblement renforcé notre trésorerie au cours du second semestre pour répondre à une demande qui pourrait s'accélérer sensiblement dans les prochains mois" déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. "Au-delà du partenariat avec Aquiline Drones qui constitue l'évènement le plus emblématique de l'année, notre pipeline demeure consistant et devrait nous permettre d'engranger prochainement des commandes significatives."