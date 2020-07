Drone Volt : nouvelle commande saluée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Drone Volt s'enflamme de 13% à 0,078 euro ce vendredi dans un marché animé, avec près de 10 millions de titres échangés depuis l'ouverture. Le groupe a annoncé une nouvelle commande aux Etats-Unis. Cette commande d'un nouveau client américain a été enregistrée par AERIALTRONICS, filiale de Drone Volt. Elle porte sur 2 drones Altura Zenith équipés de caméras intelligentes Pensar. Le groupe signe ainsi une nouvelle commande de près de 100.000 euros auprès d'un client "qui fait part d'un très fort intérêt pour ce système et de sa volonté d'en acquérir plusieurs dizaines prochainement". L'intégralité de la commande a d'ores et déjà été réglée et elle sera livrée avant la fin du mois de juillet.