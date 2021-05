Drone Volt : nouvel accord avec AQUILINE DRONES

Drone Volt : nouvel accord avec AQUILINE DRONES









Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir signé un nouveau contrat de distribution avec son partenaire américain, AQUILINE DRONES, portant sur une commande qui pourrait atteindre jusqu'à 700 drones appartenant à la gamme HERCULES.

En vertu de ce nouveau contrat, AQUILINE DRONES pourrait commander jusqu'à 700 drones - 500 HERCULES 20 et 200 HERCULES 10 -, au cours des 12 prochains mois. La montée en puissance et la bonne exécution des livraisons dépendront de la capacité de DRONE VOLT à s'approvisionner en composant électroniques dans des délais normaux.

Grâce à ce contrat, AQUILINE DRONES aura accès à toute la gamme de solutions technologiques de DRONE VOLT, renforçant ainsi davantage les liens entre les deux sociétés. Ce nouvel accord illustre en outre le franc succès que connaissent les solutions de DRONE VOLT sur le marché américain et la forte demande à laquelle fait face AQUILINE DRONES autour de son programme "flight to the future" aux Etats-Unis.

Les revenus liés à la livraison des 700 drones représenterait un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de dollars au prix catalogue. Ils viendraient s'ajouter aux revenus liés à la commande des 600 drones HERCULES 2, passée par AQUILINE DRONES en avril 2021, ainsi qu'aux redevances que perçoit DRONE VOLT de son partenaire américain dans le cadre du contrat de licence conclu entre les deux sociétés en octobre 2020. Pour rappel, ce contrat de licence doit générer un minimum garanti de 1,5 million de dollars sur l'exercice 2021.