Drone Volt : nouveaux tirages d'OCA

(Boursier.com) — Drone Volt a procédé à une levée de fonds de 1,8 million d'euros par tirage de 3 tranches d'OCA, d'une valeur nominale de 600.000 euros, souscrite par Atlas Special Opportunities.

Le produit de cette opération sera destiné à financer le plan de croissance de la Société qui, à fin septembre, a annoncé une progression de 26% de son chiffre d'affaires et une ambition de maintenir un taux de croissance à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice.

En outre, Drone Volt souhaite renforcer son bilan afin d'aborder sereinement cette phase de fort développement. A fin juin 2022, Drone Volt affichait une trésorerie de 3 ME pour une dette financière brute de 4,4 ME En outre, la société a annoncé étudier l'opportunité de déprécier une partie des actifs immobilisés détenus dans ses comptes relatifs à son partenariat aux Etats-Unis (pas d'actif circulant significatif à date). Cette opération comptable pourrait réduire le montant des fonds propres de plusieurs millions d'euros.

Finalement pas de financement alternatif

Drone Volt avait annoncé en décembre 2021 sa décision de suspendre son recours au contrat de financement par obligations convertibles signé avec Atlas Special Opportunities en septembre 2020 et sa volonté de ne plus mettre en place de nouveaux financements de ce type, pour une période minimum de 12 mois. "Devant les difficultés à réunir le quorum nécessaire à la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire pour soumettre aux actionnaires de nouvelles résolutions ouvrant la voie à des financements alternatifs et les délais relatifs à la mise en oeuvre effective de tels financements, Drone Volt a dû prendre la décision de recourir à nouveau au contrat d'émission d'obligations convertibles", explique l'entreprise.

Le tirage de 3 tranches d'OCA annoncé ce jour pourrait donner lieu à la création de 60 millions d'actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,897%.